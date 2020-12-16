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Haberlerİş-YaşamYusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 15 metre kaldı
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Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı ekonomiye yılda 1.5 milyar lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda 260 metre yüksekliğe ulaşıldığını ve inşaatın tamamlanması için 15 metre kaldığını bildirdi. Pakdemirli, "Baraj tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncü yükseği olacak ve ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak" dedi

Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasına 15 metre kaldı
AA

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yusufeli Barajı'nda günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökülüyor. Gövde betonunda gerçekleşme oranı yüzde 93 oldu. Baraj 275 metre gövde yüksekliğiyle Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olmasına karşın, barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde bulunuyor.

Söz konusu barajın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yola karşılık geliyor.

Üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünü uzatacak ve bu nehirde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak.

"TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK, DÜNYANIN 3. YÜKSEK BARAJI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı'nda 260 metre yüksekliğe ulaşıldığını ve son 15 metreye girildiğini ifade etti.

Pakdemirli, Türkiye'nin vizyon projelerinden barajın tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacağı bilgisini verdi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baraj inşaatını ziyaret ederek "Muhteşem bir eser ortaya çıkıyor." dediğini anımsatan Pakdemirli, "Yusufeli Barajı inşaatında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Zor coğrafi koşullar altında böyle bir mega projeye imza atıyoruz. Belgesellik ve mühendislik harikası projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücünün 558 megavat ve yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağını belirten Pakdemirli, santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Pakdemirli, "Baraj tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncü yükseği olacak ve ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak." ifadelerini kullandı.

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