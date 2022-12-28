Yusufeli'nde evleri su altında kalacak köylüler taşınmaya başladı

Baraj inşaatı ile ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisinin sular altında kalacağı bölgede ilk etapta su altında kalmaya başlayan köylerden tahliye edilenler, villa tipi 2 katlı evlerin inşa edildiği yeni köylere taşınıyor. İlçede toplam 520 evin inşa edildiği 7 köye taşınanlar, yeni yaşam alanlarını düzenliyor.

İşhan köyü sakinlerinden Havva Tipi, "Evlerimize taşındık. Aşağıda su altında kalacak olan köy evlerimiz soğuk oluyordu. Burada yeni yapılan evlerimiz gayet iyi. Su altında kalacak olan evlerimizde de güzel anılarımız vardı ama burada bizim için yapılan yerler gerçekten çok güzel. Memnunuz" diye konuştu.

"RAHAT, SICAK OLUYOR BU MEVSİMLERDE DE"

Evlerin kullanışlı ve güzel olduğunu belirten Safinaz Yener, "Eylül ayında biz buraya taşındık. Evlerimiz çok güzel. Rahat, sıcak oluyor bu mevsimlerde de. Allah devletimizden razı olsun. Her defasında onlar için dua ediyoruz. Bize çok güzel evler yaptılar" dedi.

Faik Yener ise "Burada yeni yapılan yerlerimiz çok rahat. Sıcak da oluyor evlerimiz. Dağlara çıktık burada ama güzel yerler yapıldı bizim için. Eksiklerimiz var tabi ama eski yerlerimizden çok daha güzel" dedi.