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        Haberler Bilgi Yaşam Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı! 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı! 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uygulamaya konan "Yuvamız İstanbul" projesi için başvurular, geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Merakla beklenen Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı. Bazı vatandaşlar, sosyal medyada başvurularının olumsuz sonuçlandığını dile getirirken bazı vatandaşlar ise siteye giriş yapamadıklarını belirtti. İşte, 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:42
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        Yuvamız İstanbul projesine yapılan başvuruları değerlendirme süreci tamamlandı. Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları 26 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş arasında olan çocukları eğitimle tanıştırmak ve çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlamak üzere İBB tarafından projelendirilen çocuk etkinlik merkezleridir. Peki 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

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        YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları 26 Ağustos Pazartesi günü itibaarıyla açıklandı.

        Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri ile ilgili güncel bilgiler, duyurular, başvuru ve sonuç işlemleri, vb. her gelişme https://yuvamiz.ibb.istanbul/anasayfa adresi üzerinden takip edilebilmektedir.

        Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları da yuvamiz.ibb.istanbul adresi üzerinden öğrenilecek.

        YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YUVAMIZ İSTANBUL NEDEN AÇILMIYOR?

        Sonuçların erişime açılmasının ardından vatandaşlar Yuvamız İstanbul sitesine giriş yapamadıklarını belirtti.

        Aynı anda birçok kişinin sayfaya girmeye çalışması nedeniyle sonuç sayfasına erişimde sorun yaşandığı düşünülüyor.

        Sorunun ne zaman düzeleceği ise henüz bilinmiyor.

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        İBB KREŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

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