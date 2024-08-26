Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı! 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Yuvamız İstanbul projesine yapılan başvuruları değerlendirme süreci tamamlandı. Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları 26 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş arasında olan çocukları eğitimle tanıştırmak ve çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlamak üzere İBB tarafından projelendirilen çocuk etkinlik merkezleridir. Peki 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?