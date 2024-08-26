Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uygulamaya konan "Yuvamız İstanbul" projesi için başvurular, geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bazı vatandaşlar, sosyal medyada başvurularının olumsuz sonuçlandığını dile getirirken bazı vatandaşlar ise siteye giriş yapamadıklarını belirtti. İşte, 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı…
Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı duyurusu İBB'nin 3-6 yaş arası çocuklar için başlattığı okul öncesi eğitim programına başvuruda bulunan veliler tarafından bekleniyor. Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş arasında olan çocukları eğitimle tanıştırmak ve çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlamak üzere İBB tarafından projelendirilen çocuk etkinlik merkezleridir. Peki 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ile ilgili İBB'den bir açıklama gelmedi.
Ancak sosyal medyada bazı vatandaşlar, telefonlarına başvuru sonuçlarının açıklandığına dair bir mesaj geldiğini belirten paylaşımlarda bulundu.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri ile ilgili güncel bilgiler, duyurular, başvuru ve sonuç işlemleri, vb. her gelişme https://yuvamiz.ibb.istanbul/anasayfa adresi üzerinden takip edilebilmektedir.
Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları da yuvamiz.ibb.istanbul adresi üzerinden öğrenilecek.
YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YUVAMIZ İSTANBUL NEDEN AÇILMIYOR?
Sonuçların erişime açılmasının ardından vatandaşlar Yuvamız İstanbul sitesine giriş yapamadıklarını belirtti.
Aynı anda birçok kişinin sayfaya girmeye çalışması nedeniyle sonuç sayfasına erişimde sorun yaşandığı düşünülüyor.
Sorunun ne zaman düzeleceği ise henüz bilinmiyor.
İBB KREŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.