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Yüz kızartıcı suç nedir? Hangi suçlar yüz kızartıcı olarak tanımlanır?

Yüz kızartıcı suç ifadesi, vatandaşların sıklıkla duyduğu bir tanım ancak her suç, "yüz kızartıcı" olarak tanımlanmıyor. Hukuk, bu konuda kesin bir çizgi çekmemekle beraber bu şekilde adlandırılan belli başlı suçlar da var.

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  • Yüz kızartıcı suç nedir? Hangi suçlar yüz kızartıcı olarak tanımlanır?

    Hukukta geçen "yüz kızartıcı suç" ifadesi, halk arasında da biliniyor. Ancak yine de tam olarak bu ifadenin neleri kapsadığı bilinmiyor. Peki, yüz kızartıcı suç nedir? Hangi suçlar yüz kızartıcı olarak tanımlanır? İşte, detaylar...
  • Yüz kızartıcı suç nedir? Hangi suçlar yüz kızartıcı olarak tanımlanır?

    YÜZ KIZARTICI SUÇ NEDİR?

    Aslında, ceza hukukunda “yüz kızartıcı suçlar” şeklinde bir suç tanımlaması bulunmuyor. Bu kavram, ceza kanunu (TCK) dışındaki bazı özel kanun hükümlerinde ve 1982 Anayasa’nın 76. maddesinde tanımı yapılmadan düzenlenmiştir.
  • Yüz kızartıcı suç nedir? Hangi suçlar yüz kızartıcı olarak tanımlanır?

    Esasen yüz kızartıcı suç deyimi; hukuk doktrininde toplumun şiddetle tepki gösterdiği, ahlaki açıdan kabul edilemez bulduğu, utanç verici suçlar için kullanılan bir ifadedir. 
  • Yüz kızartıcı suç nedir? Hangi suçlar yüz kızartıcı olarak tanımlanır?

    YÜZ KIZARTICI SUÇLAR NELERDİR?

    - Hırsızlık suçu

    - Dolandırıcılık suçu

    - Güveni kötüye kullanma suçu

    - Görevi kötüye kullanma suçu

    - Rüşvet suçu

    - İrtikap suçu

    - Zimmet suçu

    - Özel belgede sahtecilik suçu

    - Resmi evrakta sahtecilik suçu

    - Parada sahtecilik suçu

    - Kıymetli damgada sahtecilik suçu

    - Mühürde sahtecilik suçu

    - Hileli iflas suçu

    Yüz kızartıcı suçlar, bir liste ile sınırlı değildir. Kanunlarda geçen pek çok suçun içeriğinde yüz kızartıcı suç tabiri kullanılıyor.

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