YÜZ YILLIK MUCİZE 4. BÖLÜM ÖZETİ

Kemal’i karşısında gören Süreyya için olanları anlayabilmek zorlaşır. Yemek boyunca Eşref’le ilgili ipuçları arayan Süreyya’nın kafası çok karışır ve eski anıları canlanır.

Harika, Süreyya’nın tutumunun sebebini anlamaz ama Kemal’in yemekte onlarla beraber olmasından çok mutludur. Kemal ise konakta geçirdiği günlere bir yolculuk yapar.