YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Orta Dünya’nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Sisli Dağlar’ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon’ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor’dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya’dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.