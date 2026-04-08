Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat' sergisi açıldı

        'Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat' sergisi açıldı

        Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Koç Topluluğu'nun 100. yılını kutladığı "Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat" sergisini, 7 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen basın buluşmasıyla tanıttı. Sergi, 8 Nisan – 29 Kasım 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 00:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basın buluşmasında konuşan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, Koç Topluluğu’nun köklü tarihine ve kültür sanat birikimine dikkat çekerek “Türkiye’de bugün kültür ve sanat denildiğinde; sahne sanatlarından müzeciliğe, güncel sanattan yayıncılığa uzanan geniş bir yelpazede Koç Topluluğu’yla bir ilişki görürüz. Bir sanat kurumunun doğrudan grup bünyesinde yer alması, bir sanatçının Koç Topluluğu’na bağlı bir şirketten destek görmesi ya da bir eserin grup koleksiyonuna dahil edilerek ilk kez bu çerçevede sergilenmesi… Aynı şekilde, merakla beklenen pek çok yazarın eserinin bünyesindeki yayın kuruluşları aracılığıyla okurla buluşturulması bu etkinin farklı görünümlerinden birkaçı” dedi.

        Serginin çıkış noktasına da değinen Güngen, “Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık olarak, bu anlamlı kutlama yılı vesilesiyle söz konusu kapsamlı birikimin ve mirasın bir özetini sunmanın anlamlı olacağına karar verdik” ifadelerini kullandı.

        Yapı Kredi Galeri Direktörü Didem Yazıcı ise serginin kavramsal çerçevesine değinerek, “‘Yüzyılın İzleri’ sergisiyle, Koç Topluluğu’nun sanatla kurduğu çok katmanlı ilişkiyi görünür kılmayı amaçladık. Farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, yalnızca bir kurumun tarihinin yanı sıra Türkiye’nin dönüşen kültür sanat ortamını da yansıtıyor. Arşiv belgelerinden güncel üretimlere uzanan bu bütünlük, izleyiciye hem geçmişe hem de bugüne dair kapsamlı bir okuma sunuyor” dedi.

        Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra temelleri atılan Koç Topluluğu’nun yüz yıllık yolculuğu, bu sergide kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar üzerinden ele alınıyor. 1920’lerden günümüze uzanan seçki; sanat eserleri, objeler, fotoğraflar ve arşiv belgeleriyle zengin bir içerik sunuyor.

        “Yüzyılın İzleri”, özel girişimlerin sanat alanındaki rolüne odaklanarak Türkiye’nin sanat tarihine ışık tutuyor. Sergi mimarlık, tasarım, arkeoloji ve güncel sanat gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek, Koç Topluluğu’nun sanatla kurduğu ilişkiye toplu bir bakış sunuyor.

        Koç Topluluğu’na bağlı kurum ve koleksiyonlardan derlenen eserler, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguluyor. Sergi aynı zamanda özel sektörün sanatın gelişimindeki katkısını görünür kılmayı amaçlıyor.

        Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan serginin küratörlüğünü Yapı Kredi Galeri’nin direktörü Didem Yazıcı ve yardımcı küratörlüğünü Zehra Begüm Kışla üstlenirken sergi tasarımı Yeşim Demir Pröhl’e ait.

        “Yüzyılın İzleri”, 8 Nisan – 29 Kasım 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Dünyadan kat edilen en uzak mesafe" rekoru

        (AA) ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Aya ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevinde yer alan mürettebat, "Dünyadan kat edilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı

        #Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
        #koç topluluğu
        #Tülay Güngen
        #Didem Yazıcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Annesini ve bir ağabeyini öldürüp, diğerini yaraladı
        Annesini ve bir ağabeyini öldürüp, diğerini yaraladı
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Petrolde Hürmüz paniği
        Petrolde Hürmüz paniği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Kanadı kırık Kartal!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı