'Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat' sergisi açıldı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Koç Topluluğu’nun 100. yılını kutladığı “Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat” sergisini, 7 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen basın buluşmasıyla tanıttı. Sergi, 8 Nisan – 29 Kasım 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Basın buluşmasında konuşan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, Koç Topluluğu’nun köklü tarihine ve kültür sanat birikimine dikkat çekerek “Türkiye’de bugün kültür ve sanat denildiğinde; sahne sanatlarından müzeciliğe, güncel sanattan yayıncılığa uzanan geniş bir yelpazede Koç Topluluğu’yla bir ilişki görürüz. Bir sanat kurumunun doğrudan grup bünyesinde yer alması, bir sanatçının Koç Topluluğu’na bağlı bir şirketten destek görmesi ya da bir eserin grup koleksiyonuna dahil edilerek ilk kez bu çerçevede sergilenmesi… Aynı şekilde, merakla beklenen pek çok yazarın eserinin bünyesindeki yayın kuruluşları aracılığıyla okurla buluşturulması bu etkinin farklı görünümlerinden birkaçı” dedi.

REKLAM

Serginin çıkış noktasına da değinen Güngen, “Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık olarak, bu anlamlı kutlama yılı vesilesiyle söz konusu kapsamlı birikimin ve mirasın bir özetini sunmanın anlamlı olacağına karar verdik” ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Galeri Direktörü Didem Yazıcı ise serginin kavramsal çerçevesine değinerek, “‘Yüzyılın İzleri’ sergisiyle, Koç Topluluğu’nun sanatla kurduğu çok katmanlı ilişkiyi görünür kılmayı amaçladık. Farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, yalnızca bir kurumun tarihinin yanı sıra Türkiye’nin dönüşen kültür sanat ortamını da yansıtıyor. Arşiv belgelerinden güncel üretimlere uzanan bu bütünlük, izleyiciye hem geçmişe hem de bugüne dair kapsamlı bir okuma sunuyor” dedi.

Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra temelleri atılan Koç Topluluğu’nun yüz yıllık yolculuğu, bu sergide kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar üzerinden ele alınıyor. 1920’lerden günümüze uzanan seçki; sanat eserleri, objeler, fotoğraflar ve arşiv belgeleriyle zengin bir içerik sunuyor.

“Yüzyılın İzleri”, özel girişimlerin sanat alanındaki rolüne odaklanarak Türkiye’nin sanat tarihine ışık tutuyor. Sergi mimarlık, tasarım, arkeoloji ve güncel sanat gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek, Koç Topluluğu’nun sanatla kurduğu ilişkiye toplu bir bakış sunuyor.

Koç Topluluğu’na bağlı kurum ve koleksiyonlardan derlenen eserler, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguluyor. Sergi aynı zamanda özel sektörün sanatın gelişimindeki katkısını görünür kılmayı amaçlıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan serginin küratörlüğünü Yapı Kredi Galeri’nin direktörü Didem Yazıcı ve yardımcı küratörlüğünü Zehra Begüm Kışla üstlenirken sergi tasarımı Yeşim Demir Pröhl’e ait.

“Yüzyılın İzleri”, 8 Nisan – 29 Kasım 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.