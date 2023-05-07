Geniş bir isim yelpazesine sahip olan Z harfi ile başlayan kız bebek isimleri, modern ve klasik isimleri bir arada bulabileceğiniz bir kategoridir. Siz de Z harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilir, isimler konusunda fikir edinebilirsiniz.
Z ile Başlayan Kız İsimleri
Z ile başlayan kız bebeği isim önerileri, pek çok anne-baba adayının dikkatini çeken bir konudur. Gerekli araştırmaları yapan ebeveynler, bebeklerine en doğru ismi seçerken oldukça titiz davranmaktadır. Z ile başlayan kız isimlerini inceleyerek, siz de kızınıza anlamlı ve güzel bir isim bulabilirsiniz.
Z Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
Zafer: Başarmak, amaca ulaşmak
Zafire: İnce ve nazik tavırlı kadın
Zahide: Dinin emirlerini yerine getiren kadın
Zahire: Parlak yıldız
Zaide: Artan, çoğalan
Zaime: Prenses, şah
Zakire: Zikreden, zikir çeken
Zambak: Güzel iri çiçekli bir süs bitkisi
Zarafet: İncelik, güzellik
Zarife: İnce, hoş tavırlı, bu tavırlarıyla hoşa giden kadın
Zatinur: Aydınlık, nurlu kişi
Zayiçe: Yıldızların belli zamandaki yerlerini gösteren cetvel
Zebercet: Zümrütten daha açık yeşil olan bir taş
Zehra: Çok beyaz, parlak yüzlü kadın
Zekavet: Zeka, zeki
Zekire: Belleği güçlü olan, unutmayan
Zekiye: Zeka sahibi, kavrayışlı kişi
Zelal: Berrak anlamında
Zelem: Tüyü ve demir ucu bulunmayan küçük bir ok çeşidi
Zeliha: Züleyha, su perisi
Zemheri: Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış
Zenan: Kadınlar
Zennişan: Ünlü, tanınmış kadın
Zennur: Zinnur, nurlu, ışıklı
Zerak: Mavi, gök renkli
Zerare: Saçıntı, saçılan şey
Zeren: Anlayışlı, zeki kişi
Zergun: Altın renkli, altın gibi san olan
Zergül: Altın gibi değerli gül
Zeria: Vesile, bahane, fırsat
Zerin: Altından olan, altın gibi parlak olan, san olan
Zerişte: Altın tel, sırma
Zerka: Gök gözlü, gök mavisi
Zernigar: Altınla işlenmiş, yaldızlı
Zernişan: Kılıç gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme
Zerrin: Altından yapılmış, altın renginde olan
Zerver: Altın yaldızlı olan
Zerya: Okyanus demek
Zevahir: Parlak yıldızlar
Zevkan: Zevk bakımından, zevkçe
Zevra: Dicle Nehri
Zeycan: Candan, cana yakın olan
Zeynep: Değerli taşlar, mücevherler
Zeyniye: Süsle, bezekle ilgili
Zeyyal: Uzun etekli
Zeyyan: Süsler, pırıltılar
Zikra: Anma, hatırlama
Zinde: Diri, yaşayan, canlı
Zinet: Süs, bezek
Zinnur: Nurlu, ışıklı olan
Zinnure: Nurlu, ışıklı, aydınlık
Zirve: Doruk, tepe noktası
Zişan: Şanlı
Ziynet: Süs, bezek
Zuhal: Satürn
Zuhur: Görünme, meydana çıkma
Zübeyde: Öz, asıl olan
Zühdiye: Kendini ibadete veren
Zühra: Cennette bir çiçek ismi
Zühre: Çoban yıldızı
Zülal: Hafif soğuk, tatlı su
Züleyha: 1) Su perisi. 2) HZ. Yusuf’un karısının adı
Zülfa: Yakınlık, yaklaşma durumu
Zülfiyar: Sevgilinin zülüflü saçı anlamında
Zülfiye: Saçları çok güzel olan kadın
Zümra: Güzel, iyi ahlaklı kadın
Zümrüt: Yeşil renkte kıymetli taş
YORUMLAR