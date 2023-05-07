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Haberler Kısayol Aile Z ile Başlayan Kız İsimleri: Z Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Z ile başlayan kız isimleri: Z harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne ve babalar, yeni bir bebek haberini alır almaz tüm hazırlıklarını tamamlamak için kolları sıvıyor. Bu dönemin en kıymetli ve en keyifli dönemi ise isim araştırma sürecidir. Bebekleri için en doğru ismi bulmaya çalışan ebeveynler, internet üzerinden Z ile başlayan kız isimlerini incelemektedir.

Z ile Başlayan Kız İsimleri: Z Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Geniş bir isim yelpazesine sahip olan Z harfi ile başlayan kız bebek isimleri, modern ve klasik isimleri bir arada bulabileceğiniz bir kategoridir. Siz de Z harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilir, isimler konusunda fikir edinebilirsiniz.

Z ile Başlayan Kız İsimleri

Z ile başlayan kız bebeği isim önerileri, pek çok anne-baba adayının dikkatini çeken bir konudur. Gerekli araştırmaları yapan ebeveynler, bebeklerine en doğru ismi seçerken oldukça titiz davranmaktadır. Z ile başlayan kız isimlerini inceleyerek, siz de kızınıza anlamlı ve güzel bir isim bulabilirsiniz.

Z Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Zafer: Başarmak, amaca ulaşmak
Zafire: İnce ve nazik tavırlı kadın
Zahide: Dinin emirlerini yerine getiren kadın
Zahire: Parlak yıldız
Zaide: Artan, çoğalan
Zaime: Prenses, şah
Zakire: Zikreden, zikir çeken
Zambak: Güzel iri çiçekli bir süs bitkisi
Zarafet: İncelik, güzellik
Zarife: İnce, hoş tavırlı, bu tavırlarıyla hoşa giden kadın
Zatinur: Aydınlık, nurlu kişi
Zayiçe: Yıldızların belli zamandaki yerlerini gösteren cetvel
Zebercet: Zümrütten daha açık yeşil olan bir taş
Zehra: Çok beyaz, parlak yüzlü kadın
Zekavet: Zeka, zeki
Zekire: Belleği güçlü olan, unutmayan
Zekiye: Zeka sahibi, kavrayışlı kişi
Zelal: Berrak anlamında
Zelem: Tüyü ve demir ucu bulunmayan küçük bir ok çeşidi
Zeliha: Züleyha, su perisi
Zemheri: Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış
Zenan: Kadınlar
Zennişan: Ünlü, tanınmış kadın
Zennur: Zinnur, nurlu, ışıklı
Zerak: Mavi, gök renkli
Zerare: Saçıntı, saçılan şey
Zeren: Anlayışlı, zeki kişi
Zergun: Altın renkli, altın gibi san olan
Zergül: Altın gibi değerli gül
Zeria: Vesile, bahane, fırsat
Zerin: Altından olan, altın gibi parlak olan, san olan
Zerişte: Altın tel, sırma
Zerka: Gök gözlü, gök mavisi
Zernigar: Altınla işlenmiş, yaldızlı
Zernişan: Kılıç gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme
Zerrin: Altından yapılmış, altın renginde olan
Zerver: Altın yaldızlı olan
Zerya: Okyanus demek
Zevahir: Parlak yıldızlar
Zevkan: Zevk bakımından, zevkçe
Zevra: Dicle Nehri
Zeycan: Candan, cana yakın olan
Zeynep: Değerli taşlar, mücevherler
Zeyniye: Süsle, bezekle ilgili
Zeyyal: Uzun etekli
Zeyyan: Süsler, pırıltılar
Zikra: Anma, hatırlama
Zinde: Diri, yaşayan, canlı
Zinet: Süs, bezek
Zinnur: Nurlu, ışıklı olan
Zinnure: Nurlu, ışıklı, aydınlık
Zirve: Doruk, tepe noktası
Zişan: Şanlı
Ziynet: Süs, bezek
Zuhal: Satürn
Zuhur: Görünme, meydana çıkma
Zübeyde: Öz, asıl olan
Zühdiye: Kendini ibadete veren
Zühra: Cennette bir çiçek ismi
Zühre: Çoban yıldızı
Zülal: Hafif soğuk, tatlı su
Züleyha: 1) Su perisi. 2) HZ. Yusuf’un karısının adı
Zülfa: Yakınlık, yaklaşma durumu
Zülfiyar: Sevgilinin zülüflü saçı anlamında
Zülfiye: Saçları çok güzel olan kadın
Zümra: Güzel, iyi ahlaklı kadın
Zümrüt: Yeşil renkte kıymetli taş

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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