Zafer Ergin'den eski eşi Melek Baykal'a destek

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melek Baykal ile Mehmet Ata'nın başrolünde olduğu 'Konken Partisi' isimli oyunun galası, Fulya Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyunu izlemeye gelenler arasında; Çağla Şıkel, Gülben Ergen, Burak Sergen, Mevra Serezli, Özge Törer, Zafer Ergin, Halil Ergün, Nebahat Çehre, Şafak Sezer ve Ayça Varlıer gibi isimler vardı.

Oyuncu öncesi soruları yanıtlayan Melek Baykal; "Çok emek verdik. Çok çalıştık. Hepimizin ortak çabalarıyla ortaya çok güzel bir şey çıktı. Herkesi bekliyoruz" dedi.

ESKİ EŞE DESTEK

Zafer Ergin de eski eşi Melek Baykal'ı yalnız bırakmadı. Ergin; "Biz senelerce Melek ile oynadık. Ben biraz tiyatrodan uzak kaldım. Diziler vakit bakımından insafsız olduğu için tiyatroya dönemedim ama halkımız bizi seviyor. Reytinglerimiz iyi geliyor" dedi.

Ardından mafya içerikli dizilere değinen usta oyuncu; "Bir tane mafya içerikli dizide oynadığınızda bütün mafya içerikli yapımlar sizi istiyorlar. Zaten halkın da istediği bu. Biz senelerdir polislik yapıyoruz, neredeyse 20 yıl olmuş ama reytingimiz çok iyi halk bizi seviyor, seçiyor" dedi.

Oyuncuların bölüm başı aldığı yüksek miktarlı ücret iddiaları ile ilgili de konuşan usta oyuncu esprili bir şekilde; "Ben size söylüyor muyum 25 milyon aldığımı? Ama neyse önemli değil, para önemli değil. Toplumsal bir sorumluluğumuz var mı acaba? İyiye, doğruya giden yolda biz ışıkları yakıyor muyuz? Pek yakmıyoruz gibi geliyor bana" dedi. Üniversitede uzun bir süre ders verdiğini de belirten Zafer Ergin; "Çalışma saatleri bu duruma fazlasıyla engel oluyor, çok çalışıyoruz, çalışmaya çalışıyoruz saatlerden dolayı başaramadım böyle bir şeye niyetim var" dedi. "YAKINDA İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAKLAR" Nebahat Çehre; "Tiyatro heyecanlandırıyor. Tanıdığım simaları ve arkadaşlarımızı izlemek bizi mutlu ediyor" dedi. Yapay zekâ ile ilgili de yorum yapan oyuncu "Yakında bu işi elimizden alacaklar, sanatçı ve sanat kalmayacak bence hepimizi silip süpürecek bu yapay zekâ. Bana biraz korkutucu geliyor" dedi. Nebahat Çehre Gülben Ergen; "Melek ablayı çok seviyorum. Bana 'Gırgıriye'den teklif gelince hemen onu aradım. O lefçe için çalışmak istediğimi söyledim ama çok yoğun. Onu heyecanla ve saygıyla izleyeceğim" dedi. Ergen, 'Ailem' dizisinin sorulması üzerine ise kaçarak oradan uzaklaştı.