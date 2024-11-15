Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko: 65-72 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında konuk olduğu Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup ederek üst üste 5'inci, toplamda 8'inci galibiyetini aldı.
THY EuroLeague'in 10. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 72-65 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 5'i üst üste olmak üzere organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise sahasında ilk, toplamda ise 4. yenilgisini yaşadı.
Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi takım 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte çok etkili bir oyun ortaya koyarak rakibinin sadece 5 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, soyunma odasına 43-26 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Zalgiris, taraftarının da desteğini arkasına alarak toparlandı. Litvanya temsilcisinin farkı azaltmasına rağmen son çeyreğe Fenerbahçe Beko'nun 52-47 üstünlüğüyle gidildi.
Dördüncü periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, son saniyelerde serbest atışlardan bulduğu kritik basketlerle karşılaşmayı 72-65 kazandı.
Sarı-lacivertli takımda 18 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis ile 17 sayı üreten Marko Guduric, galibiyette önemli rol oynadı.
SALON: Zalgirio Arena
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Josip Radojkovic, Noam Gordon
ZALGIRIS KAUNAS: Walker 19, Francisco 13, Lekavicius 2, Brazdeikis 5, Giedraitis 2, Birutis, Mitchell 9, Dunston 5, Manek, Butkevicius 2, Sirvydis 5, Ulanovas 3
FENERBAHÇE BEKO: Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 18, Tarık Biberovic 2, Pierre 6, Guduric 17, Zagars 10, Colson 7, Birch
1’İNCİ PERİYOT: 21-17
DEVRE: 26-43
3’ÜNCÜ PERİYOT: 47-52