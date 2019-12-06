Zalim İstanbul'un 22. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümde Ceren’in ruh sağlığı yaşadığı olaylardan dolayı bozulmuştur. Sadece ruh sağlığı değil fiziksel olarak da kötü durumdadır. Apar topar hastaneye kaldırılan Ceren ve bebeğin sağlığından herkes endişe duymaktadır. Özellikle bebeğin gerçek babası olan Cenk için durum daha da kötüdür. Nedim artık öfkesini bastırmaktan bıkmıştır. Cenk’i köşeye sıkıştırır. Cenk ne yapacağını bilemez bir haldedir.

ZALİM İSTANBUL 22. BÖLÜM FRAGMANLARI

Ceren için eğlenceli başlayan balayı ise, en büyük kabusu ile son bulur.

Nedim ve Ceren’i karşılarında gören Cenk ve Cemre şok olur. Dördü aynı mekânda sessizlik anlarında bile patlamaya hazır bomba gibidir. Nedim ve Cemre için dayanılması güç bir eziyete dönen bu tatil, Cenk’in bardağındaki son damla olur. Ceren için eğlenceli başlayan balayı ise, en büyük kabusu ile son bulur. Agah durumdan haberdar olduğunda ise, Şeniz’e patlar. Şeniz, Agah’ın yönünü Seher’e çevirecek kılıfı hazırlamıştır. Seher’i ince ince işleyen Şeniz, Agah’ın Seher’e kızının gerçek yüzünü göstermesini sağlar.

Şeniz planının kusursuz işlediğinden emin ilerlerken, hiç beklemediği anda kendi bombası ellerinde patlayacaktır.