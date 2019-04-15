Zalim İstanbul başrol oyuncuları kimler, konusu nedir? Şeklindeki sorular tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında her hafta Pazartesi günü izleyicisi ile buluşan Zalim İstanbul konusu ve kadrosuyla da beğeni topladı.

ZALİM İSTANBUL BAŞROL OYUNCULARI KİMLER?

FİKRET KUŞKAN - AGAH KARAÇAY

MİNE TUGAY - ŞENİZ KARAÇAY

OZAN DOLUNAY - CENK KARAÇAY

SİMAY BARLAS - DAMLA KARAÇAY

BERKER GÜVEN - NEDİM KARAÇAY

BAHAR ŞAHİN - CEREN YILMAZ

SERA KUTLUBEY - CEMRE YILMAZ

İDRİS NEBİ TAŞKAN - CİVAN YILMAZ

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?



Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; Deniz Uğur, Seher Yılmaz karakterine hayat verirken Mine Tugay, Şeniz Karaçay’ı canlandırıyor. Aileleri için karşı karşıya gelecek iki kadın ve saklanan tehlikeli sırlar, iki tarafı da derinden etkileyecek.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİ NASIL?

Zalim İstanbul dizini izleyen seyirciler sosyal medya hesapları üzerinden dizi hakkında iyi mi, kötü mü şeklinde yorumladı.

İşte o paylaşımlarından bazıları...



yaaa bu nasıl güzel bir sahne.. Nedim'in mutluluğu #zalimistanbul

o kadar özel ve güzeller ki umarım saçma sapan bi senaryoya kurban olmazlar.

Bu sahne çok güzel çok masum hayran kaldım ben. fragmandan beri kaç kez izledim Cemre Nedimi nasıl mutlu ediyor güldürüyor sevgisiyle iyileştirecek. diziye bakmıyorum inşallah harcanmazlar çünkü çok güzel çok masumla