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Bandırma-Tekirdağ hattı açılıyor

Negmar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç 2013 yılından bu yana Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) yaptıkları indirimlerle vatandaşlara 1 milyar lira tasarruf sağladıklarını dile getirdi. Koç, "Biz bu hatta başladığımızda tır ücreti 170 liraydı. 5 yıldır hala zam yapmadan 155 liraya hizmet veriyoruz. Bu bizim açımızdan büyük bir hizmet" dedi. Koç, tren ile taşımacılık alanında yakın gelecekte büyük bir atılım yapacaklarını Bandırma-Tekirdağ hattını açacaklarını söyledi

Negmar

Negmar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, "2013 yılı Temmuz ayından bu yana Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattında kaliteli hizmetimizle yaptığımız indirimlerimizle vatandaşımıza 1 milyar lira tasarruf sağladık" ifadelerini kullandı. Koç düzenlediği basın toplantısında Negmar'ın esasen bir denizcilik grubu olduğunu ancak bünyesinde başka şirketleri de barındırdığını belirtti.Bünyesinde 450 civarında çalışanı olan daha çok yolcu taşımacılığı, denizde araç taşımacılığı ve kara lojistiği yapan bir grup olduklarını anımsatan Koç, "Aynı zamanda bilgi işlem ile ilgilenen bir yönümüz de var. Bünyemizde Etis Lojistik şirketimizle karayolu lojistik taşımacılığı yapıyoruz. Bisar yazılım firmamız teknoloji çalışmaları yapıyor ve yazılım üretiyor. Gök Denizcilik şirketimiz ise liman işletmeciliği yapıyor, iskeleleri işletiyor. Erdeniz şirketimiz, Türkiye’de Marmara denizinde tek olan ve sadece tren taşıyabilen, içerisinde raylı sistemi bulunan ve 40 vagon taşıyan 200 metrelik gemilerimiz ile Derince-Tekirdağ arasında çalışmalar yürütüyor" diye konuştu.

BANDIRMA-TEKİRDAĞ HATTI AÇILIYOR

Koç, tren ile taşımacılık alanında yakın gelecekte büyük bir atılım yapacaklarını bildirerek, "İlerleyen dönemlerde Ege Bölgesi'nin de Avrupa ticaretine katkı sunacağı Bandırma-Tekirdağ hattını açıyor olacağız. Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) arabalı feribot taşımacılığı yaptığımız hattımız ise Negmar'ın ana yapısını oluşturuyor. Bu hatta yıllık 1 milyon araç taşıyoruz. 2013 yılı Temmuz ayından itibaren çalışıyoruz. 4 feribotumuzla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

2013 yılının temmuz ayından bu yana Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) hattında kaliteli hizmetleri ile yaptıkları indirimlerle vatandaşlara 1 milyar lira tasarruf sağladıklarını dile getiren Koç, "Biz bu hatta başladığımızda tır ücreti 170 liraydı. 5 yıldır hala zam yapmadan 155 liraya hizmet veriyoruz. Bu bizim açımızdan büyük bir hizmet." dedi.

18 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Koç, yolcu taşımacılığının kendileri için çok önemli olduğunu, belirterek, "Marmara denizinin bu açıdan çok yoğun bir yolcu kapasitesine sahip. Son teknoloji ürünü 4 gemimizle hizmet veriyoruz. Eskihisar-Tavşanlı hattımızda 18 milyon yolcu taşıdık" diye konuştu. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erdeniz şirketimiz Türkiye'de büyük öneme sahip deniz üzerinden tren taşımacılığı gerçekleştiren şirketimiz. 15 yıllık dönemde demir yolu yatırımları çok büyük ölçüde artışa geçti. Trenle yük taşımacılığını Erdeniz şirketimizle Tekirdağ-Derince arasında gerçekleştiriyoruz. Burası Çin'den Londra'ya bağlanan tren yolunun bir parçası. Bu yönüyle stratejik bir yer. Asıl önemli nokta ise Tekirdağ-Bandırma hattımızın yapımını tamamladık. Çok az bir bölümü kaldı ve yakında tamamlanacak. Bu hat faaliyete geçtiği zaman Ege’den trene yüklenen bir yük, Erdeniz tren feribotları sayesinde 48 saat içerisinde Münih'e ulaşacak. Bu çok ciddi anlamda bir zaman, maliyet ve iş gücü kazanımı sağlayacak. Yıllardır Türkiye'de yapılmaya çalışılan ancak hep aksaklık gösteren bu projeyi faaliyete geçireceğiz. Bandırma'da son testlerimizi de bu anlamda gerçekleştirdik."

ÇOCUKLARIN İNTERNETE GÜVENLİ GİRMESİ İÇİN TAFİ'Yİ GELİŞTİRDİ 

Kara lojistiği olarak Etis Lojistik Şirketi'nin çalışmalar yaptığını belirten Koç, 241 personel ile faaliyet gösteren Etis ile lojistik konusunda önemli bir oyuncu olduklarını ve 8 farklı limanda dökme yükleri paketleme yaptıklarını kaydetti. Çocukların güvenli internet kullanımı için bir cihaz geliştirdiklerini belirten Koç, "Bisar Yazılım ve Teknoloji Şirketimiz dünyada şu ana kadar sadece Amerika'da bir benzer örneği bulunan ve evdeki her cihaz için istediğiniz noktadan ayrı ayrı internet filtresi yapabilecek bir cihaz geliştirdi" ifadelerini kullandı. Temiz Aile Filtresi (TAFİ) adını verdikleri bu cihazı modeme takarak, çocukların girebileceği uygunsuz içerikleri filtrelenebildiğini belirten Koç, "Goople Play Store ve App Store'dan Tafi Safe adlı uygulamayı yükleyerek dünyanın her yerinden tek tıkla çocuğunuzun internet erişimini kontrol edebiliyorsunuz. Şuan test aşaması devam eden Tafi, yakın zamanda kamuoyuna sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

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