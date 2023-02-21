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Zambak Çiçeğinin Özellikleri

Estetik görünümü ile evleri süsleyen zambak, zambakgiller familyasının bir ferdidir. Lilyum olarak da adlandırılan zambak çiçeği, kolay bir bakım ile canlılığını uzun süre korur. Yaklaşık 110 farklı türü olduğu bilinmektedir. Ev ortamında ise yetiştirilen zambak türlerinden bazıları şöyledir:

Kum Zambağı

Beyaz Zambak

Trabzon Zambağı

Mor Zambak

Benekli Zambak

Zambak çiçeğinin en önemli özelliklerinden biri, çok yıllık bitki türü olmasıdır. Nisan ayında filizlenmeye başlayan zambak, mayıs ve temmuz aylarının arasında çiçeklerinin güzelliğini gözler önüne serer. Sarı, kırmızı, pembe ve turuncu başta olmak üzere çeşitli renklerde çiçek açabilir. Kökleri yatay büyür ve uzun bir gövdeye sahiptir. Bakımı zahmetsiz olduğu için kolayca yetiştirilebilir. Ülkemizde çiçek olarak yetiştirilse de bazı ülkeler zambağı besin olarak tüketmektedir. Evlerde tercih edildiği kadar düğün mekânlarının süslenmesinde de ilk tercih edilen çiçeklerden biridir.

Zambak Nasıl Bakılır?

“Zambak bakımı nasıl yapılır?” sorusu, son dönemin en çok aranan konularından biridir. Kimisi bahçesine ekmek için bilgi edinmek isterken, pek çok kişi ise evini renklendirmek için bakımını merak etmektedir. Zambak sulamadan yetiştirilmesine kadar bilmeniz gereken tüm detaylar için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Zambak, çok fazla güneş istemeyen bir çiçek olduğu için bakımı oldukça kolaydır. Çok soğuk ya da çok sıcak alanlarda canlılığını yitirebilir. Bu nedenle zambak çiçeği bakımında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan biri, konumlandırıldığı alandır. Eğer ev ortamında zambak yetiştiriyorsanız güneş ışığını direkt almayan, aydınlık ve gölge bir alanda bulunmalıdır. Ayrıca ev ortamında çok fazla hava akımına maruz kalmamalıdır. Bahçede yetiştirmek isteyenler ise güneşin dolaylı yoldan alındığı bir alan tercih etmelidir. Yaklaşık 21-25 derece bir sıcaklık aralığı zambak için uygun bir ortamdır.

Sağlıklı bir zambak yetiştirmek için torf ve bahçe toprağı tercih edilmelidir. Bu toprak türlerini çiçekçilerden ya da yapı marketlerinden temin edebilirsiniz.

Peki, zambağa ne kadar su verilir? Zambak, suyu sever ancak fazla sulandığında yaprakları solar ve köklerinde çürüme meydana gelebilir. Bu nedenle toprağını havalandırmak ve toprağını nemli tutmak önemli bir noktadır. Toprağın nemini kontrol ederek zambak sulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede çiçeğinizin yeterli miktarda sulandığından emin olabilirsiniz. 2 günde bir sulanması yeterli olacaktır. Diğer taraftan aynı miktarda sulamaya özen gösterin. Zambak, düzenli bir sulamaya ihtiyaç duyar.

Zambak Nasıl Ekilir?

Saksıya zambak ekmek için çiçekçiden sağlıklı bir zambak soğanı temin edin.

Torf ve bahçe toprağını eşit miktarda karıştırın. Ardından saksının ortasına kadar toprak doldurun.

Zambağın kökü saksının içine, filizli kısmını ise yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.

Kalan toprağı saksının tamamına doldurun.

Soğanın saksıya ekilmesinin ardından her gün yavaş yavaş sulayın.

Zambak ekmek için sonbahar mevsimini bekleyin. Bu mevsimde ekilen zambak, sağlıklı bir şekilde büyümek için yeterli desteği alacaktır.

Düzenli bir bakım ile yaz aylarına girildiğinde ilk çiçeklerini vermeye başlayacaktır.

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