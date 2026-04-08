Zamlı akaryakıt fiyatları: Motorine ve benzine zam mı geldi?
Benzin ve motorin zammı araştırmaları devam ediyor. 8 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Özellikle Orta Doğu'da artan gerilim ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirmişti. Gece yarısından itibaren tabelalar değişti. 8 Nisan 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise yakından takip ediliyor. İşte 8 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, LPG, motorin fiyatları...
Benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin son gelişmeler, milyonlarca sürücünün dikkatini çekiyor. Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle sık sık değişen akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu. Benzin ve motorine 8 Nisan Çarşamba günününde geçerli olmak üzere zam geldi. Peki 8 Nisan 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ne kadar, litre fiyatları kaç TL? Güncel rakamlar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 8 Nisan 2026 akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...
BENZİNE VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?
Benzine 59 kuruş, motorine ise 7,80 TL oranında zam geldi. Akaryakıta gelen zam 8 Nisan itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 63.25 TL/LT
Motorin: 85.29 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 63.10 TL/LT
Motorin: 85.14 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
İZMİR BENZİN FİYATLARI
Benzin: 64.50 TL/LT
Motorin: 86.70 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT
ANKARA BENZİN FİYATLARI
Benzin: 64.22 TL/LT
Motorin: 86.42 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT