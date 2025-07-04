Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti kaç TL'ye yükseldi?
2025 Temmuz ayına ilişkin 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli memurların maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşti. Bu artış, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiledi. Temmuz zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi ve artış oranı belli oldu. Peki, 2025 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, yapılan zam oranı ne kadar? İşte, zam sonrası güncel bedelli askerlik tutarı ve detaylar...
2025 Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu zam oranına paralel şekilde güncellendi. Böylece bedelli askerlik yapmak isteyenler için ödenecek yeni tutar da netleşti. Peki, Temmuz 2025 itibarıyla bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam geldi? İşte güncellenen tutar ve detaylar...
2025 TEMMUZ ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon belli oldu ve bu kapsamda memur ve emekli memur maaşları da açıklandı; memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıkması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.
BEDELLİ ASKERLİK NASIL HESAPLANIYOR?
Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Örneğin; 2024 Aralık ayında Temmuz-Aralık enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekli memurlara yüzde 11,55 oranında zam yapıldı. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin TL'ye çıktı.
Ocak-Haziran arası enflasyonun belirlenmesi ile emekli ve memur maaş zam oranı da netleşecek böylece bu oranda bedelli askerlik ücretine zam gelecek.