Zamlı güncel akaryakıt fiyatları: 3 Haziran 2026 benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle geçtiğimiz günlerde indirime giden benzin ve motorin fiyatları, bu kez zam haberiyle yeniden gündemde. Yapılan son artış sonrası araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 3 Haziran Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişti. Salı günü gelen indirimin ardından benzin ve motorine yeni zam uygulanırken, güncel fiyatlar yeniden hesaplandı. Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların etkisi sürerken, sürücüler “Benzin ve motorin ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Haziran Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Son güncelleme kapsamında motorin litre fiyatına 3,93 lira, benzin litre fiyatına ise 1,88 lira artış yapıldı.
Eşel mobil sistemi kapsamında zamların tamamı pompaya yansımadı. Buna göre araç sahiplerinin karşılaştığı fiyat artışı motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olarak gerçekleşti.
3 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (Avrupa Yakası)
Benzin: 63.45 TL
Motorin: 66.31 TL
LPG: 31.99 TL
3 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (Anadolu Yakası)
Benzin: 63.31 TL
Motorin: 66.17 TL
LPG: 31,39 TL
ANKARA BENZİN FİYATLARI
Benzin: 64.42 TL
Motorin: 67.44 TL
LPG: 31.97 TL