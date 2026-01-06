Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI İMAM MAAŞI 2026 SON DAKİKA: Ocak zammı ile imam maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni imam maaşı

        Zamlı imam maaşı belli oldu! 2026 Ocak zammı ile imam maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece Ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 18,60 oranında zam yapılacak. Zamlı imam maaşı 2026 Ocak-Haziran dönemi için hesaplandı. Peki, Ocak zammı ile imam maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte yeni imam maaşı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 00:14 Güncelleme: 06.01.2026 - 00:14
        1

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur zammı yüzde 18,60 oldu. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte kamu çalışanlarının yeni maaşları da belli oldu. Zamlı imam maaşı 2026 netleşti. Peki, yeni imam maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte yanıtı!

        2

        MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

        Aralık verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece emekli ve memur zammı netlik kazandı. Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.

        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 18,60 oranında zamlanacak.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye çıkacak.

        En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 27.832 TL’den 32.849 TL’ye yükselecek.

        4

        2026 İMAM MAAŞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        İmam maaşları derece, hizmet yılı ve ek ders/özel hizmet tazminatına göre farklılık gösteriyor.

        İmam maaşları, memur zam oranı kadar (yüzde 18,60) artış yaşadı. Buna göre Ocak-Haziran dönemi için;

        İmam - hatip (8/1) maaşı 53.031 TL’den 63.735 TL’ye yükseldi.

        5

        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

        6

        ZAMLI EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI TABLOSU

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
