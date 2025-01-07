KYK bursları her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında T.C. kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılmaktadır. Bu kapsamda zamlı KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih öğrencilerin gündemindeki koruyor. Peki, "Zamlı KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak, KYK bursu ne kadar oldu?" İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile zamlı KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri...