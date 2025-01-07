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        Haberler Bilgi Gündem Zamlı KYK bursu ödeme tarihleri 2025: Zamlı KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak, KYK bursu ne kadar oldu?

        Zamlı KYK bursu ödeme tarihleri 2025: KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

        Yeni yılın gelişiyle birlikte, zamlı KYK burs ve kredi ödemelerinin yatacağı tarih, ön lisans ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. 2024 yılı içinde 2 bin TL olarak hak sahiplerine ödenen KYK öğrenim burs miktarı, ocak ayı itibarıyla zamlı bir şekilde hesaplara yatacak. Peki, "KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte 2025 zamlı KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:12
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        KYK bursları her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında T.C. kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılmaktadır. Bu kapsamda zamlı KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih öğrencilerin gündemindeki koruyor. Peki, "Zamlı KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak, KYK bursu ne kadar oldu?" İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile zamlı KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri...

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        2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Ön lisans ve lisan öğrencileri için 2 bin liradan, 3 bin liraya

        Yüksek lisansta 4 bin liradan, 6 bin liraya

        Doktora öğrencileri için ise 6 bin lirada, 9 bin liraya yükseldi.

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        ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

        2025 zamlı KYK bursu ödemeleri Ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak.

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        KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

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        KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

        Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

        Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

        Öğretim kurumunun kapatılması,

        Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

        Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

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