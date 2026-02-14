2026 yılında uygulanacak pasaport harç bedelleri belli oldu. Yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 25,49 seviyesinde artış hesaplanırken, Cumhurbaşkanı kararıyla zam oranı yüzde 18,95 olarak hayata geçirildi. Resmî düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından pasaport başvurusu yapmayı düşünen vatandaşlar, 2026 yılı boyunca geçerli olacak güncel harç tutarlarını araştırmaya başladı. Buna göre, 2026 pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?