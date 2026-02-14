Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı pasaport ücretleri tablosu: 2026 pasaport harç ücretlerine yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu, en düşük pasaport kaç lira?

        Zamlı pasaport ücretleri tablosu: 2026 pasaport harç ücretlerine yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?

        2026 yılında geçerli olacak pasaport harç bedellerine dair düzenleme netlik kazandı. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda harçlara yüzde 25,49 oranında zam yapılması öngörülürken, Cumhurbaşkanı kararıyla artış oranı yüzde 18,95 olarak uygulanacak şekilde belirlendi. Söz konusu kararın ardından pasaport başvurusu yapmayı planlayan vatandaşlar, yeni yılda geçerli olacak güncel harç tutarlarını merak etmeye başladı. Buna göre, 2026 yılı pasaport harç ücretleri kaç TL oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 14:13 Güncelleme: 14.02.2026 - 14:13
        1

        2026 yılında uygulanacak pasaport harç bedelleri belli oldu. Yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 25,49 seviyesinde artış hesaplanırken, Cumhurbaşkanı kararıyla zam oranı yüzde 18,95 olarak hayata geçirildi. Resmî düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından pasaport başvurusu yapmayı düşünen vatandaşlar, 2026 yılı boyunca geçerli olacak güncel harç tutarlarını araştırmaya başladı. Buna göre, 2026 pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?

        2

        2026 PASAPORT ÜCRETLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.

        3

        2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ

        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:

        6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye

        1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye

        2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye

        3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye

        3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
