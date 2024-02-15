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        Zaniolo Aston Villa'da gözden düştü

        Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo, son 10 haftada sadece 62 dakika forma giydi. İngiliz basını beklentilerin uzağında kalan İtalyan oyuncunun sezon sonunda sarı kırmızılı kulübe döneceğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:22
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        Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz kulübüne 25 milyon euro bedel ve satın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan futbolcu, yeni takımında aradığını bulamadı.

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        24 yaşındaki oyuncu, 20 Premier Lig maçında kadroya girerken sadece 7 karşılaşmada on birde sahaya çıktı. Dokuz müsabakada sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu 4 maçı kulübede tamamladı.

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        Dört maçta da kadroda kendine yer bulamayan Zaniolo, Lig'de sadece 1-1 biten Sheffield United karşılaşmasında bir kez fileleri havalandırdı.

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        Son 10 haftada 11'e giremeyen yıldız oyuncu, bu dönemde şans bulduğu 6 maçta toplam 62 dakika forma giydi.

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        İtalyan futbolcu, Premier Lig dışındaki organizasyonlarda da kendinden beklenen performansı gösteremedi. Zaniolo bu kulvarlarda forma giydiği 11 maçta yalnızca bir kez gol sevinci yaşadı.

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        Genç oyuncu, Konferans Ligi'nde deplasmanda Bosna Hersek'in Zrinjski Mostar takımıyla 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü attı.

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        İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Aston Villa sezon sonunda Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İtalyan futbolcunun Premier Lig ekibinde kalmaması durumunda Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

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        Zaniola'nın 30 Haziran 2027'e kadar sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunuyor.

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