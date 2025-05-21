Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılılara dönüyor.
Fiorentina, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi.
İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Fiorentina, yıldız futbolcuyla yola devam etmeyecek.
Mor Menekşeler, performansının yetersiz kalması ve mali yükünün fazla olması nedeniyle Zaniolo ile yolları ayıracak.
Galatasaray'ın sezon başında Atalanta'ya, ara transfer döneminde ise Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo böylece sezon sonunda sarı-kırmızılılara dönecek.
Galatasaray ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nicolo Zaniolo, bu sezon 36 resmi maçta 3 gol, 3 assitlik performans sergiledi.