Zapsu: Ümitvarım, başarılırsa Türkiye durdurulamaz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü, Kürt şair, yazar ve İslami düşünür Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun hayatını konu alan bir sempozyum düzenledi. 6 ülkeden 45 akademisyenin katıldığı sempozyumda konuşan Zapsu'nun torunu İş İnsanı Cüneyt Zapsu, ailesiyle ilgili anıları anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Zapsu konuşmasında, "Allah'ın selamı üzerinize olsun. Merhaba değerli misafirler. Burada olmak benim için gurur ve iftihardır. Maalesef konuşmama Kürtçe devam edemeyeceğim. Çünkü, 1950'lerin Türkiye'sini düşünün. Bu zamanlarda büyük şehirlerde yaşayan birçok Kürt ailesi, korkudan küçük çocuklarına Kürtçe öğretmedi. Her dil bildiğimiz gibi ayrı bir kültür de öğretiyor" dedi. Zapsu, "Benim birçok yabancı dili ana dilim gibi anlayabilirken, Kürtçe'nin öğretilmemesi ya da öğretilememesi memleketimizin bir döneminin sıkıntılarını çok çok açıkça öne getiriyor." ifadelerini kullandı.

Zapsu sempozyumda yaptığı açıklamada, dedesinin annesine düğün hediyesi olarak şiir yazdığını da söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Zapsu, "Gençler, sizde top. Çünkü bu çok büyük bir fırsat. Kimsenin de bunu tekrardan bozmasına izin, sizin vermemeniz gerekir. Çünkü tekrardan birlik halinde olunduğu zaman bu bölge Türkiye'nin dinamosu olacaktır ve bunu da istemeyen çok var" dedi.