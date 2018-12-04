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Şarkıcı, son dönemde estetik yaptırdığı haberlerle ilgili olarak ise, "Arada tabii ki küçük müdahaleler yaptırıyorum ama estetiğe karşı falan değilim, gerektiğinde yapılabilir. O da gerekli bir şey " açıklamasını yaptı.