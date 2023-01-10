Zara: Hediyeler bana değil çocuklara gelsin

Şarkıcı Zara, 15 Ocak'ta 46 yaşına basacak. Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine UNICEF'e bağış yapmasını isteyen Zara, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulunan şarkıcı, "Günaydın... Her çocuğun gülümsediği bir dünyanın hayalinden daha güzel bir hediye düşünemiyorum. Bu hayalime katılmak isterseniz, çocuklar için UNICEF'e bağış yaparak, bana dünyanın en değerli hediyelerinden birini verebilirsiniz: bir çocuğun gülümsemesi... Şimdiden sonsuz teşekkürler..." şeklinde konuştu.