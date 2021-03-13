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Zara: Kendime kitap aldım

Önceki gün Beşiktaş'ta görüntülenen Zara, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Zara, "Evde çok vakit geçirdiğimiz için kendime kitap aldım" ifadelerini kullandı

Zara: Kendime kitap aldım - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Zara, önceki gün Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir mağazadan kitap alan Zara, kendisini görüntüleyen muhabirler ile sohbet etti.

Keyifli halleri ile dikkat çeken sanatçı, "Evde çok vakit geçirdiğimiz için kendime kitap aldım" dedi.

Kendisine birçok proje geldiğini belirten Zara, "YouTube projemiz var. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Birkaç dizi teklifi geldi, yakın zamanda birisini kabul edeceğim" ifadelerini kullandı.

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