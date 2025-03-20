Zara: Oyunculuk defteri kapanmadı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Zara, alışverişte görüntülendi. Hediye baktığını belirten Zara; "Güzel çocuğumuzun bir doğum günü var. Ona bir şeyler bakmaya geldim. Eskiden çocuklara kendi istediğimiz şeyi alıp yutturuyorduk. Şimdi beğendiremiyoruz. Yeni gençlere bir şey anlatmak ve ikna etmek zor. Aslında benden istediği şeyi almaya geldim" dedi.

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"ŞİMDİKİ GENÇLER NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR"

Kızı Dila’nın müzik yerine farklı alanlara yöneldiğini söyleyen Zara; "Voleybol, jimnastik ve sporla ilgileniyor, aynı zamanda piyano çalıyor. Ancak müzisyen olmak gibi bir isteği yok. Ben en azından müzikle uğraşsın, hangi besteyi yaparsa yapsın kendini daha rahat hissetsin diye piyanoya yönlendirdim. Daha çok şiir yazıyor. Babası da onu özgür bırakıyor, ne isterse onu seçsin istiyor. Dila çok aklı başında bir çocuk. Şimdiki gençler ne istediğini çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

"TANYELİ'NİN CENAZESİNDE TAM BİR KENETLENME YAŞANDI"

Zara, Tanyeli'nin cenazesinde sanat camiasının birlik içinde olduğunu vurgulayarak; "Genelde sanat camiası bir araya gelmez derler. Tanyeli'nin cenazesinde ise tam bir kenetlenme yaşandı" dedi. Tanyeli'yi tanıdığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Zara; "Çok güzel bir arkadaş, herkesi kucaklayan, sevgisini veren bir insandı. Uzun yıllar yurdundan ayrı kaldığı için hepimize özlem duymuştu. Hastalığı sürecinde de halkımızdan hiçbir şeyi saklamadı" ifadelerini kullandı.

Tanyeli'nin hastalık döneminde dışarı çıkma isteğine de değinen Zara; "Hepimiz ona 'Gelme' diye ısrar ettik. Ancak hastane ortamından çok sıkıldığı için bir şey diyemedik" diye konuştu.

"OYUNCULUK DEFTERİ KAPANMADI"

Zara, "Oyunculuk defteri sizin için kapandı mı?" sorusuna; "Kesinlikle kapanmadı. Oyunculuğu çok seviyorum ve yıllarca eğitimini aldım. Eğer güzel ve etkileyici bir rol olursa ekranda olmayı çok isterim" yanıtını verdi. Takip ettiği dizilerden de bahseden Zara; "Beğendiğim projeler var, izliyorum. 'Uzak Şehir'i annem çok sevdi, özellikle Ozan Akbaba'ya hayran oldu. Annemin tavsiyesiyle 3-4 günde tüm bölümlerini izledim. 'Kral Kaybederse' de çok güzel bir dizi" ifadelerini kullandı.