Hülya Koçyiğit, her pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, piyano virtüözü Prof. Dr. Mehveş Emeç’i ağırladı.

Sanatçı, müzikle tanışma hikâyesini şu sözlerle anlattı: Piyanoya ilk dokunduğumda çok küçüktüm ama o anları çok net hatırlıyorum. Annem bana çalar, gösterirdi, ellerime notaları verir ‘takip et’ derdi. Bu şekilde çok çabuk nota okumayı öğrendim.

Prof. Dr. Mehveş Emeç, ailesinden ayrı kaldığı dönem çok zorlandığını dile getirerek; “Zaten duygusal bir iş yapıyoruz. Salzburg Mozarteum’u kazandığım zaman ailemi çok özlediğim için ağlıyordum ama bir konser verdiğim zaman, onlar beni övdüğü zaman diyordum ki; herkese nasip olmayan bir şey yapıyorum” ifadelerini kullandı.

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Yurt dışında aldığı eğitimin hayatındaki yerini anlatan sanatçı; "Yurt dışında müzik eğitimi almanın bana çok katkısı oldu. Zaten benim yaşadığım dönemde, 1980’lerde Salzburg dünyanın en önemli müzik merkezlerinden biriydi. Dönemin tüm ünlü piyanistlerinin provalarına gitme imkânım oldu. Sadece ders almak değil, kendimi yetiştirebilmek açısından değil; sosyo-kültürel yönüyle de beni çok besledi" açıklamalarında bulundu.