Bizans İmparatorluğu’nun yaklaşık 1000 parçalık donanması ile yola çıktığını öğrenen Hz. Osman, Mısır ve Şam valilerine haber göndermiş ve Bizans’a karşı savaşacak olan donanmayı yola çıkarmalarını emretmiştir.

İşte, Zatüs-Savari Savaşı’nın yapılma nedeni de İslam donanmasının Akdeniz’de gerçekleştirdiği bu başarılı seferlerdir. Akdeniz’in en önemli gücü olan Bizans İmparatorluğu; bölgedeki üstünlüğünü yeniden sağlamak ve kaybettikleri yerleri geri almak umuduyla İslam donanmasına karşı büyük bir harekât başlatmıştır.

Kıbrıs üzerine gerçekleştirilen başarılı seferin ardından Akdeniz’deki fetihlere devam eden İslam donanması, Suriye kıyılarında yer alan Arvad Kalesi’ni fethetmiş ve Rodos’a da bir çıkarma yapmıştır. İslam Devleti bu çıkarma sonucunda çok sayıda ganimet elde etmiş ve adaya Müslüman nüfus da yerleştirilmiştir.

Zatüs-Savari Savaşı’nın en önemli nedeni, İslam donanmasının Akdeniz’de gerçekleştirdiği fetih hareketlerinin Bizans İmparatorluğunu tedirgin etmiş olmasıdır. İslam Devleti’nin Şam Valisi olan Muaviye’nin de çabalarıyla ilk kez Akdeniz’e inen İslam donanmasının ilk seferi Kıbrıs üzerine gerçekleşmiş ve ada fethedilerek vergiye bağlanmıştır.

Müslümanlar ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Zatüs-Savari Savaşı; Hz. Osman döneminde yapılmıştır. Akdeniz’de, Likya açıklarında gerçekleşen Zatüs-Savari Savaşı’nın tarihi ise miladi takvime göre 655 yılıdır.

Şam Valisi Muaviye’nin de büyük çabalarıyla oluşturulmuş olan İslam donanmasının, özellikle Akdeniz’de gerçekleştirdiği fetihler neticesinde yaşanan Zatüs-Savari Savaşı sonuçları nelerdir? Zatüs-Savari Savaşı önemi hakkında hazırladığımız bu içeriğimizi keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

İmparator Herakles’in oğlu II. Konstantin’in komuta ettiği Bizans donanması ile İslam donanmaları, Likya sahillerinin açıklarında karşı karşıya gelmişlerdir. İlk gün, karşılıklı okçu saldırısıyla gerçekleşen bu savaşta daha sonra mancınıklar da devreye girmiş ve savaş birkaç gün boyunca sürmüştür.

Yaklaşık olarak 700 kadar Bizans askerinin hayatını kaybettiği savaşta İslam donanmaları, Bizans İmparatorluğu’na karşı büyük bir zafer kazanmış ve imparatorun oğlu II. Konstantin de bu savaşta yara alarak, Sicilya adasına kaçmak zorunda kalmıştır.

Zatüs- Savari Savaşı Sonuçları

Müslümanların Bizans İmparatorluğu’na karşı kazanmış oldukları bu zafer; İslam donanmasının Akdeniz’de gerçekleştireceği seferlerin önünü açmıştır. Akdeniz üzerindeki Bizans tehdidinin kırılmasının ardından Muaviye komutasındaki 300 parçalık bir İslam donanması Malta ve Sicilya adalarına seferler düzenlemiştir. Bu sefer sırasında özellikle Sicilya adasına çıkarma da yapan İslam donanması; her ne kadar adayı fethedemese de adanın kralını İslam’a davet etmiş ve bölgeden çok sayıda ganimet elde etmiştir.

Zatüs-Savari Savaşı Önemi

Miladi takvime göre 655 yılında gerçekleşen Zatüs-Savari Savaşı; İslam Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen en büyük deniz savaşı olması sebebiyle, özellikle İslam tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Zatüs-Savari Savaşı’nda kazanılan bu zaferin ardından Akdeniz’deki adalar üzerinde yaşayan halklar, Müslümanların hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmış ve İslam Devleti’ne vergi ödemişlerdir.

İslam donanmasının Akdeniz’deki gücünü arttıran Zatüs-Savari Savaşı; aynı zamanda İslam Devleti’ne büyük bir özgüven de kazandırmıştır. Öyle ki bu zaferden sonra, İslam dininin Çin ve Hindistan coğrafyasına da yayılabilmesi için değerlendirmeler yapılmış ve olası fetih hareketleri için raporlar yazılmıştır.