Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Zatüs-Savari Savaşı'nın Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Nedir? Zatüssavari Savaşı Hangi Halife Döneminde Yapıldı?
ABONE OL

Zatüs-Savari Savaşı'nın nedenleri, önemi ve sonuçları nedir? Zatüssavari Savaşı hangi halife döneminde yapıldı?

Zatüs-Savari Savaşı; İslam orduları ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan bir deniz savaşı olması sebebiyle İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hz. Osman döneminde kurulmuş olan ilk İslam donanmasının zaferiyle sonuçlanan Zatüs-Savari Savaşı nedenleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Zatüs-Savari Savaşı'nın Nedenleri, Önemi ve Sonuçları Nedir? Zatüssavari Savaşı Hangi Halife Döneminde Yapıldı?
HABERTURK.COM

Şam Valisi Muaviye’nin de büyük çabalarıyla oluşturulmuş olan İslam donanmasının, özellikle Akdeniz’de gerçekleştirdiği fetihler neticesinde yaşanan Zatüs-Savari Savaşı sonuçları nelerdir? Zatüs-Savari Savaşı önemi hakkında hazırladığımız bu içeriğimizi keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

Zatüs-Savari Savaşı Hangi Halife Döneminde Yapıldı?

Müslümanlar ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Zatüs-Savari Savaşı; Hz. Osman döneminde yapılmıştır. Akdeniz’de, Likya açıklarında gerçekleşen Zatüs-Savari Savaşı’nın tarihi ise miladi takvime göre 655 yılıdır.

Zatüs-Savari Savaşı Nedenleri

Zatüs-Savari Savaşı’nın en önemli nedeni, İslam donanmasının Akdeniz’de gerçekleştirdiği fetih hareketlerinin Bizans İmparatorluğunu tedirgin etmiş olmasıdır. İslam Devleti’nin Şam Valisi olan Muaviye’nin de çabalarıyla ilk kez Akdeniz’e inen İslam donanmasının ilk seferi Kıbrıs üzerine gerçekleşmiş ve ada fethedilerek vergiye bağlanmıştır.

Kıbrıs üzerine gerçekleştirilen başarılı seferin ardından Akdeniz’deki fetihlere devam eden İslam donanması, Suriye kıyılarında yer alan Arvad Kalesi’ni fethetmiş ve Rodos’a da bir çıkarma yapmıştır. İslam Devleti bu çıkarma sonucunda çok sayıda ganimet elde etmiş ve adaya Müslüman nüfus da yerleştirilmiştir.

İşte, Zatüs-Savari Savaşı’nın yapılma nedeni de İslam donanmasının Akdeniz’de gerçekleştirdiği bu başarılı seferlerdir. Akdeniz’in en önemli gücü olan Bizans İmparatorluğu; bölgedeki üstünlüğünü yeniden sağlamak ve kaybettikleri yerleri geri almak umuduyla İslam donanmasına karşı büyük bir harekât başlatmıştır.

Bizans İmparatorluğu’nun yaklaşık 1000 parçalık donanması ile yola çıktığını öğrenen Hz. Osman, Mısır ve Şam valilerine haber göndermiş ve Bizans’a karşı savaşacak olan donanmayı yola çıkarmalarını emretmiştir.

İmparator Herakles’in oğlu II. Konstantin’in komuta ettiği Bizans donanması ile İslam donanmaları, Likya sahillerinin açıklarında karşı karşıya gelmişlerdir. İlk gün, karşılıklı okçu saldırısıyla gerçekleşen bu savaşta daha sonra mancınıklar da devreye girmiş ve savaş birkaç gün boyunca sürmüştür.

Yaklaşık olarak 700 kadar Bizans askerinin hayatını kaybettiği savaşta İslam donanmaları, Bizans İmparatorluğu’na karşı büyük bir zafer kazanmış ve imparatorun oğlu II. Konstantin de bu savaşta yara alarak, Sicilya adasına kaçmak zorunda kalmıştır.

Zatüs- Savari Savaşı Sonuçları

Müslümanların Bizans İmparatorluğu’na karşı kazanmış oldukları bu zafer; İslam donanmasının Akdeniz’de gerçekleştireceği seferlerin önünü açmıştır. Akdeniz üzerindeki Bizans tehdidinin kırılmasının ardından Muaviye komutasındaki 300 parçalık bir İslam donanması Malta ve Sicilya adalarına seferler düzenlemiştir. Bu sefer sırasında özellikle Sicilya adasına çıkarma da yapan İslam donanması; her ne kadar adayı fethedemese de adanın kralını İslam’a davet etmiş ve bölgeden çok sayıda ganimet elde etmiştir.

Zatüs-Savari Savaşı Önemi

Miladi takvime göre 655 yılında gerçekleşen Zatüs-Savari Savaşı; İslam Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen en büyük deniz savaşı olması sebebiyle, özellikle İslam tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Zatüs-Savari Savaşı’nda kazanılan bu zaferin ardından Akdeniz’deki adalar üzerinde yaşayan halklar, Müslümanların hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmış ve İslam Devleti’ne vergi ödemişlerdir.

İslam donanmasının Akdeniz’deki gücünü arttıran Zatüs-Savari Savaşı; aynı zamanda İslam Devleti’ne büyük bir özgüven de kazandırmıştır. Öyle ki bu zaferden sonra, İslam dininin Çin ve Hindistan coğrafyasına da yayılabilmesi için değerlendirmeler yapılmış ve olası fetih hareketleri için raporlar yazılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremden 140 saat sonra enkaz bölgelerinden mucize kurtuluş haberleri geliyor- Deprem Haberleri
GÜNDEM 140. saatte enkazdan kurtarma çalışmaları sürüyor
FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Uzman isim açıkladı: 45 il ve 110 ilçemiz fay hattında! Doğu Anadolu fay hattında olan ilçeler listesi
GÜNDEM 110 ilçe fay hattında! İşte deprem riski olan ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çeşitli evraklar yok ediliyor” iddialarına cevap
GÜNDEM 'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına yanıt
Tarihte Kurulmuş 16 Türk Devleti ve Kurucuları: Bilinen İlk Türk Devletleri ve Ortak Özellikleri
GÜNDEM Tarihte kurulmuş 16 Türk Devleti
Pön Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları: Pön Savaşlarına Hangi İmparatorluk Katılmıştır?
GÜNDEM Pön Savaşları tarihi, nedenleri ve sonuçları
Peçenekler Kimdir, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Peçeneklerin Türk Tarihindeki Önemi
GÜNDEM Peçeneklerin Türk tarihindeki önemi
Mukan Kağan Kimdir, Tarihte Önemi Nedir? Mukan Kağan Hangi Devletin Hükümdarıdır?
GÜNDEM Mukan Kağan kimdir, tarihte önemi nedir?
İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon uyarısı
GÜNDEM İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
GÜNDEM Vali Yerlikaya'dan deprem bölgesine sevkiyat ...
Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, celp tarihleri ne zaman?
GÜNDEM Askerlik celp tarihleri ertelendi mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.