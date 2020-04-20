Zayıflamak için gerekli olan en önemli etken kişinin kendini bu konuda kararlı hissetmesidir. Eğer karar aşamasında, bugün ya da yarın başlarım derseniz bu hep olmayacak bir duaya amin demek gibidir ve bir sonuç alamazsınız. Ve karar aşamasından sonra yapılacak olan kendinize uygun diyet programı seçmektir. Sizin için uygun olan diyeti seçmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

Zayıflamak İçin Yapılması Gerekenler

Önemli Ana Kural; gün içinde almış olduğunuz kalori miktarının sarf ettiğiniz kaloriden düşük olmasıdır. Yani ne kadar çok kalori alıyorsanız ona göre bunu yakmak için düzenli bir sistem oluşturmalısınız. Spor, yürüyüş ve egzersiz hareketlerini düzenli bir şekilde yapabilirsiniz.

Amacınızı belirleyin; amacınız kaç kilo vermek? Sizin için ne kadarı giderse rahatlarsınız? Bu sorulara göre bir diyet uygulamanız ve ona göre hazır olmanız sizi teşvik edecektir. Ancak bunu yaparken fiziki durumunuz, yaşınız ve konumunuzu da düşünerek hareket edin.

Not alın; diyet programınız boyunca yediklerinizle alakalı doğru ya da yanlış uyguladıklarınız ne olabilir konusunda yazın. Gün içinde yediğinizle yaktığınız kalori miktarlarını liste yapın. Bu sizi motive edecektir. Çünkü belli zaman sonra kendinizi daha iyi takip edebileceksiniz.

Kesinlikle öğününüzü geçirmeyin; diyet dışı çok kilo veririm diyerek listeye uymayarak bunu yaparsanız daha geç kilo verirsiniz. Aç kalmak metabolizmanın yavaşlaması ve sizin de bu nedenle yaktığınız kalorinin azalmasına yol açar. Düzenli yemek alışkanlığı, normal şartlarda bile kilo almamaya ve korumaya yardımcıdır. Öğün atlamak yağ yaktırmaz sadece kas kaybı oluşturur.

Evde yemek alışkanlığı; evde yemek tüketimi zayıflamaya daha çok fayda sağlar. Dışarıda yediğinizde, porsiyon ayarlamanız mümkün değildir. Evde yediğinizi kontrol etmeniz daha kolaydır.

Su tüketimi; su tok tuttuğu için mutlaka gün içinde en az 8 bardak içilmelidir. Yemek öncesinde su içmek de az yemenize neden olacaktır.

Diyet listenize uyun; hazırladığınız listenize uymanız ve onun harici yiyeceklerden uzak durmanız size fayda sağlayacaktır. Eğer planlı ve düzenli takip ederseniz kalori düzeninizi de kontrol edebilirsiniz. Diyet sırasında bir gün; kendinizi sevdiğiniz bir yiyecekle motive edebilirsiniz.

Hareketli bir yaşam; aldığınız kalorileri vermek adına daha hareketli olmanız kaloriyi yakmanız açısından önemlidir. Yürüyüş, egzersiz ve uygun bir spor seçin ve bunu uygulamayı ihmal etmeyin.

Ve kesinlikle yatmadan önce hiç bir şey yemeyin.