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DHA'nın haberine göre; yüzgeçleri zehirli olduğu için balıkçılar tarafından tercih edilmeyen aslan balığının nasıl temizlenip tüketebileceği Doğa ve Bilim Derneği sözcüsü Servet Doğdu tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.