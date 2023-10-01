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        Haberler Magazin Zehra Güneş Ayça Aykaç’ın düğününe katıldı! Milli voleybolcu elbiseli pozlarıyla büyüledi!

        Zehra Güneş Ayça Aykaç'ın düğününe katıldı! Milli voleybolcu elbiseli pozlarıyla büyüledi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın oyuncularından Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatisik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi. Düğüne katılan Zehra Güneş, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla göz kamaştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:21
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın oyuncularından Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi.

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        Milli Takım arkadaşı Ayça Aykaç'ın düğününe katılan Zehra Güneş, o anlardan çekildiği karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Güneş'in kombini sevenlerinden tam not aldı.

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        Narlıdere'deki "Romarin Wedding & More"da gerçekleştirilen düğüne katılım sağlayan Zehra Güneş, sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozunu Instagram hesabından: "#aycamertwedding" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Sosyal medya hesabında 3.7 milyon takipçisi olan Zehra Güneş'in pozlarına sevenlerinden 320 binin üzerinde beğeni ve 1700'den fazla yorum geldi.

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        İşte Zehra Güneş'in düğün kombiniyle verdiği pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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