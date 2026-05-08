Zehra Güneş: Tehdit edildiğim dönemler oldu

Geçtiğimiz günlerde CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu.

"Bugüne kadar hakkında çıkan en saçma, haz etmediğin magazin haberi neydi?" sorusunu yanıt veren Güneş, "Nişanlandım, evlendim, boşandım haberleri... İnsanların hayal gücü gerçekten sınırsız bir noktada ve nerede duracaklarını bilmiyorlar. Bana istedikleri her şeyi söyleyebilirler ama mesela aileme gelince konu, orada kendimi ne kadar tutabilirim bilmiyorum. Yani tuttuğum zamanlar çok oldu. Tutmam gerektiğini de biliyordum. Mesela babam çok sinirlenir. Babamı bu duruma alıştırmam uzun sürdü diyebilirim ama aileme gelince konu, orası birazcık daha farklı bir nokta oluyor benim için" dedi.

"GAYRİMEŞRU ÇOCUĞUM BİLE ÇIKARDI"

Açıklamalarına devam eden milli voleybolcu şunları söyledi: "Annen kapalı, sen nasıl voleybol oynuyorsun?" bile dendi. Annem çok sevmez öyle şeyleri. Kendimle ilgili konuşulan her şeyi göğüslerim. Çocuğum falan yok Allah'tan. Ben erkek olsam muhtemelen bir tane gayrimeşru çocuğum çıkardı. Onu yazamıyorlar sadece kadın olduğum için. Bu hayal gücü ve gelinen nokta beni bir tık güldürüyor ama insanlar bence artık nerede durması gerektiğini bilmeli, özellikle ailem konusunda.

"TEHDİT EDİLDİĞİM, TAKİP EDİLDİĞİM BİR DÖNEM VARDI"

"Karşılaştığın en garip, en 'yok artık' dediğin fan olayı neydi?" sorusu üzerine Güneş, "Ürktüğüm bir olay evet oldu. Kadın olarak özellikle bunlarda daha fazla zorlanıyoruz. Tehdit edildiğim, takip edildiğim bir dönem vardı. Tabii federasyonumuz ve kulübümüz hemen işleme geçtiler. Çok korktuğum dönemler oldu. Saçma olay çok var; özellikle sosyal medyada dijital zorbalığa uğradığımız bir dönemdeyiz. Mesela 'Zehra 45 milyonlar mı istemiş?' gibi iddialar... Hiçbirinin gerçekliği yok. Zaten birisine cevap vermeye başlasam sonu gelmez. İnsanlar benimle alakalı istediğini söyleyebilirler" açıklamasını yaptı.

"BANA ZÜRAFA DİYORLARDI"

'Masa Alakart' programına konuk olan Güneş, lise yıllarında boyu nedeniyle akran zorbalığına uğradığını söyledi. Güneş: Lisede artık boyum çok uzadığı için insanlar benden korkuyordu. O dönem kendimle de dalga geçmeye başladığım bir evreydi. Ben 1. sınıfa giderken boyum 1.68 - 1.70 falandı. 4. sınıfın sonu, 5. sınıfın başında voleybola başladım; o zaman da 1.76'ydım. Çok zorbalığa uğradığım dönemler oldu. Hep görmezden gelmeye çalışıyordum ama bir noktada bu durumu kabul ettim. Bana zürafa diyorlardı. Bu arada zürafa çok tatlı bir hayvan.