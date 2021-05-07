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Zeki Alasya anılıyor

Yeri asla dolmayacak sanatçılar arasında yer alan Zeki Alasya'nın vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Zeki Alasya anılıyor
Zeki Alasyasız 6'ncı yıl
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HABERTURK.COM

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Zeki Alasya, vefatının 6'ncı yılında anılıyor. Alasya, 56 yıllık tiyatro kariyeri boyunca onlarca oyun için binlerce kez sahneye çıktı. Sanatçı, 43 yıllık sinema kariyerinde ise oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.
Zeki Alasya 8 Mayıs 2015'te karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşındayken hayatını kaybetti.
Zeki Alasya'nın hayatını ve kariyerini aşağıdaki haberde okuyabilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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