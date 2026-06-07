Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Zeki Çelik: Kaptanlık pazubendini taktım, hayallerimden birini gerçekleştirdim

        Zeki Çelik: Kaptanlık pazubendini taktım, hayallerimden birini gerçekleştirdim

        Milli futbolcu Zeki Çelik, Venezuela maçında sahaya kaptan olarak çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 09:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kaptanlık pazubendi hayallerimden biriydi"

        FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına ABD'de devam eden A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Inter Miami FC Stadyumu'nda Venezuela'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

        "DÜNYA KUPASI'NA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Zeki Çelik, "Rakibimiz iyi ve sert oynayan bir takımdı. Hava sıcak, saha şartları istediğimiz gibi değildi ama sonuçta rakibe de aynı şekildeydi. Eksik yanlarımız var. Bu maçta görmek iyi oldu. Eksiklerimizi görüp, iyi analiz edip, Dünya Kupası'na takım olarak en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

        "KAPTANLIK PAZUBENDİNİ TAKARAK HAYALLERİMDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

        Milli takımda ilk defa kaptan olarak sahaya çıkmasının hatırlatılması üzerine Çelik, "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir andı. Bugün kaptanlık pazubendini taktım, çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Benim için güzel bir andı" şeklinde konuştu.

        Gole yaklaştığını ama atamadığını ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "İnşallah Dünya Kupası’nda bir tane tıklarım" dedi.

        2002 DÜNYA KUPASI

        2002 Dünya Kupası zamanında 4-5 yaşında olduğunu hatırlatan Zeki Çelik, "Çok hatırlamıyorum tabii ki. Sonradan hep özetleri izledik. Bize çok güzel duygular yaşattılar. İnşallah biz de onlar gibi iyi başarı yakalarız. Gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Yüzde 100 hazırız" ifadelerini kullandı.

        Havanın sıcak olmasıyla ilgili soruya da cevap veren Çelik, "Antrenmanlarımız akşam olacak. Zaten burası da sıcak. Orası da sıcak olacak. Hiç sıkıntı yok. Her türlü alışıp, en iyi performansımızı göstermemiz lazım" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki kadına kurşun yağdırıp kaçtı

        Denizli'de, park halindeki araçta bulunan eski sevgilisi ve kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları ortaya çıktı. Aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan saldırgan, kendisini kayda alan vatandaşa "Çekme" diyerek tepki gösterdi.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        İnsanların sadece yüzde 15'i yapabiliyor!
        İnsanların sadece yüzde 15'i yapabiliyor!
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!