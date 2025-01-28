Zeki Demirkubuz'dan 'En' açıklaması

Türk sinemasının bol ödüllü yönetmeni Zeki Demirkubuz, kendisine göre sinema tarihinin en iyi yönetmeninin kim olduğunu açıklayacağını söyledi. Ardından da en çok dinlediği şarkının hangisi olduğunu belirteceğini dile getirdi. Demirkubuz, bu konuda şunları söyledi; "Bana göre; sinema tarihinin en iyi yönetmenini, en sevdiğim üç filmiyle birlikte cuma akşamı yazacağım. Tartışma dışı olduğum için kendimi değerlendirmedim. Bugüne kadar dinlediğim ve çok etkilendiğim parçayı da bir sonraki cuma... Neden cumaları diye sormayın."