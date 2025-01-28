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        Haberler Magazin Zeki Demirkubuz'dan 'En' açıklaması

        Zeki Demirkubuz'dan 'En' açıklaması

        Zeki Demirkubuz, kendisine göre sinema tarihinin en iyi yönetmeninin kim olduğunu açıklayacağını söylerken "Cumayı bekleyin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 21:49 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:49
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        "Neden cumaları diye sormayın"
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        Türk sinemasının bol ödüllü yönetmeni Zeki Demirkubuz, kendisine göre sinema tarihinin en iyi yönetmeninin kim olduğunu açıklayacağını söyledi. Ardından da en çok dinlediği şarkının hangisi olduğunu belirteceğini dile getirdi. Demirkubuz, bu konuda şunları söyledi; "Bana göre; sinema tarihinin en iyi yönetmenini, en sevdiğim üç filmiyle birlikte cuma akşamı yazacağım. Tartışma dışı olduğum için kendimi değerlendirmedim. Bugüne kadar dinlediğim ve çok etkilendiğim parçayı da bir sonraki cuma... Neden cumaları diye sormayın."

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        #Zeki Demirkubuz
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