        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Zeki Murat Göle: Gücümüzü taraftardan alıyoruz! - Futbol Haberleri

        Zeki Murat Göle: Gücümüzü taraftardan alıyoruz!

        Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

        05.03.2026 - 00:31
        "Gücümüzü taraftardan alıyoruz!"

        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor maçının ardından Gaziantep FK deplasmanında da takımın başında olan Zeki Murat Göle, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleyi değerlendiren Zeki Murat Göle "Oyuncularımızı tebrik ederiz. Bu yoğun fikstürde üç maçtır deplasmanda oynuyoruz. iyi bir oyun ortaya koydular, istediklerimizi yaptılar. İlk yarı çok efor sarf ettiler. Oyunu ve skoru hak etiler." dedi.

        Şampiyonlukla ilgili soru üzerine Zeki Murat Göle "Gücümüzü taraftardan alıyoruz. Onlar yanımızda olduğu sürece en üstü zorlayacağız. Ligde ve kupada devam ediyoruz. Süper Kupa'yı da aldık bu arada. İnşallah sezon sonu üç kupayı alırız." ifadelerini kullandı.

