        Haberler Dünya Zelenskiy, Trump ile telefonda konuştu | Dış Haberler

        Zelenskiy, Trump ile telefonda konuştu

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile savaşın sona erdirilmesi yönünde devam eden çalışmaları ele aldıklarını bildirdi

        Giriş: 26.02.2026 - 06:49
        Zelenskiy, Trump ile telefonda konuştu
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

        ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de telefon görüşmesine katıldığını aktaran Zelenskiy, Witkoff ile Kushner'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geleceğini anımsattı.

        Trump ile görüşmesinde Cenevre'de yapılacak ikili görüşmeleri ve Mart'ın başında yapılması planlanan Rusya ile Ukrayna ve ABD'nin katılacağı üçlü müzakerelerin yeni turunun hazırlıkları hakkında konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, "Bunun, liderlik düzeyinde müzakerelere geçmek için bir fırsat sağlayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

        Trump'ın, savaşın sona erdirilmesi için yapılan bu çalışmaları desteklediğini belirten Zelenskiy, "Tüm zor ve hassas konuları çözmenin ve nihayet savaşı sona erdirmenin tek yolu bu." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy ayrıca Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın ağır bir kış mevsimi geçirdiğini kaydederek, Trump ile görüşmesinde hava savunma sitemleri füzelerinin tedarik konusunu da ele aldıklarını bildirdi.

