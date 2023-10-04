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        Haberler Dünya Zelenskiy ve Aliyev telefonda görüştü - Dünya haberleri

        Zelenskiy ve Aliyev telefonda görüştü

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 21:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:49
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        Zelenskiy ve Aliyev telefonda görüştü
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Aliyev'i aradı.

        Görüşmede Zelenskiy, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya sağladığı önemli miktardaki insani yardımlardan, özellikle de kış koşullarında enerji sektörüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        İki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineleyen Aliyev ve Zelenskiy, bölgesel güvenlik, mevcut tehditler ve gelecekteki iş birliği formatları hususunda görüş alışverişinde bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Zelenskiy
        #aliyev
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