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Zeljko Obradovic tarihe geçti!

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yla 200. maçına çıkan Zeljko Obradovic tarihe geçti! Efsanevi antrenör, THY Avrupa Ligi'nde iki farklı takımla 200 maç barajına ulaşan ilk başantrenör olarak tarihe geçti.

Obradovic

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıktı.

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında Avrupa'da 200. sınavını verdi.

Karşılaşmadan önce Obradovic'e 200. maçı dolayısıyla Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy tarafından plaket verildi.

Taraftarlar da sevgi gösterilerinde bulunduğu Obradovic için tezahüratlar yaptı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Obradovic için taraftarlar, "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratıyla yönetime isteklerini iletti.

Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde iki farklı takımla 200 maç barajına ulaşan ilk başantrenör olarak tarihe geçti.

Avrupa Ligi tarihinde daha önce Panathinaikos'un başında 237 maça çıkan Obradovic, Fenerbahçe'yle de 200. karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

Obradovic'in dışında 200 maç barajına ulaşan iki başantrenör bulunuyor. Real Madrid'de Pablo Laso (250),Barcelona'da ise Xavi Pascual (212),takımlarıyla 200 maça çıkan başantrenörler oldu.

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