THY Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 88-70 yenildi. Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rusya ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı. Obradovic'in bir molada oyunculara küfür ettiği ise görüntülere yansıdı.

Obradovic'in televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde, "İyi çocuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Utanıyorum sizden! Mahmutoğlu, senden de utanıyorum." ifadelerini kullandığı duyuldu.

"DEĞİŞTİRMEK ÇOK KOLAY OLMAYACAK"

Maç sonrasında yaptığı açıklamalarda da oyuncularına sitem eden Obradovic, "Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı. Özellikle de iki kere evde oynadıktan sonra taraftarlarımızın desteği, coşkusu, sevgisi ve idman ziyaretine gelen taraftarlarımızın bizlere olan güvenlerini gösterdikten sonra. Bugün sergilediğimiz tabloda da kesinlikle son iki maçta bize verdikleri mesajı ve idmana geldiklerinde iletmek istediklerini anlamadığımız kesin. Bugün sergilediğimiz tablo için onlardan çok özür diliyorum. Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak. Bunu hep konuşuyoruz ama bu yeterli değil sanırım. Son çeyrekte sadece 2 faul yaptık takım olarak ve onların nasıl skor ürettiğini izlemekten başka söyleyebileceği bir şey yok. Bu, çok şeyi anlatıyor" dedi.