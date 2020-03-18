Zemheri'nin final bölümü (10.bölüm) fragmanı izle: Firuze ve Ayaz yeni bir hayat için çabalıyor!

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Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri bu akşam heyecan dolu final bölümüyle ekrana gelecek. Firuze ve Ayaz, Ertan’ı cezasını çekmesi için cezaevine yollamışlarsa da onun intikam yemini ettiğinin henüz farkında değillerdir.

İkisi de hala Ertan’ın öfkesinin hedefindedirler. Berrak, Ayaz’dan hala umutludur, onunla bir ömür hayali kurmaktadır. Ancak her şey beklemediği bir yöne akacaktır.

Aliye ise sahip olduğu tapuyla birlikte hayaline kavuşmuş olsa da ailesi ve ev arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Ayaz ve Firuze, Ertan’ı hayatlarından çıkarıp yeni bir hayata koşmak için çabalarken yollarına çıkan engellerle yine mücadele etmek zorunda kalırlar. Acaba iki yıl öncesinde kalan mutluluk planlarını bu sefer gerçekleştirebilecekler midir?

Zemheri, bu akşam saat 20.00’de final bölümüyle Show TV’de!

İşte Zemheri’nin final bölümü (10.bölüm) tanıtımı: