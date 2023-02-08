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Haberler Sağlık Zencefil Nasıl ve Neyle Tüketilir? Zencefil Nasıl Kullanılır?
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Zencefil nasıl ve neyle tüketilir? Zencefil nasıl kullanılır?

Bir kök bitki olan zencefil ismi gibi zencefilgiller ailesine mensup, adeta şifa deposudur. Ana vatanı Asya olan zencefil, Çin'in Güney bölgesinin en popüler bitkilerinden biridir.

Zencefil Nasıl ve Neyle Tüketilir? Zencefil Nasıl Kullanılır?
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Asya'da olduğu gibi Afrika ve Hindistan'da da oldukça sık kullanılmaktadır. Tam anlamıyla alternatif tıp bitkilerinin en gözlerdinden biri olduğunu söylemek gerekir. İçeriğindeki zengin birleşenler nedeniyle şifa saçan zencefilin faydaları ise şöyle sıralanabilir;

- Balgam söktürücü ve öksürük giderici etkisi vardır

- Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bağışıklığı güçlendirir enfeksiyonlara karşı korur

- Ağrı kesici ve hafiletici özelliğiyle romatizma ve regl dönemi ağrısı gibi şikayetleri hafifletir

- Kalp sağlığı ve kolesterol dengesi için fayda sağlar

- Kanser önleyici etki gösterebilir

- Sindirim sistemini düzenler

- Beyin sağlığını güçlendirdiği ileri sürülür

- Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur

Artık bizim kültürümüzde de yeri sağlamlaşan zencefil nasıl kullanılır sorusu merak edilmektedir. Belirtelim ki zencefilin pek çok kullanım şekli bulunmaktadır. O halde zencefil nasıl tüketilir sorusunu detaylarıyla cevaplandıralım.

Zencefil Nasıl ve Neyle Tüketilir?

Zencefil nasıl tüketilir sorusunu genel anlamda sorduğumuzda farklı alanlarda kullanıldığını söylemeliyiz. Evde tüketime uygun olan zencefil, farmakoloji, kozmetik ve gıda sektörü gibi alanlarda karşımıza çıkar. Hatta bilindiği gibi zencefil gazozlara aroma vermek için de kullanılmaktadır. Ancak evde tüketmek isteyenler için zencefil nasıl kullanılır dediğimizde bitkinin hem toz hem de taze halinin kullanılabildiğini görüyoruz. Bu nokada bitkinin kullanım şekillerini ikiye ayırdığımızda taze zencefil nerelerde kullanılır sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında bu soru kök zencefil nasıl kullanılır şeklinde de düşünebilir. Çünkü aslında taze zencefil dediğimiz şey kök zencefilin kendisidir. Taze zencefil tüketmek isteyenler zencefilin kökünü kullanmaktadır. Zencefil biraz acımsı ve kokulu bir bitkidir. O nedenle kök zencefil nasıl kullanılırı merak ediyorsanız en doğru cevap bitkiyi rendeleyerek olacaktır. Rendeleyerek hazır hale gelen taze zencefil nerelerde kullanılır dediğimizde ise pek çok seçenek mevcut. Taze zencefil nerelerde kullanılır;

- Su veya sütün içine katılarak içilebilir

- Taze zencefili dilimleyerek çayı demlenebilir

- Aroma vermesi için et yemeklerinin içine katılabilir

- Rendelenen taze zencefil balın içine ekleyerek kullanılabilir

Zencefil nasıl tüketilir sorusunun cevabının taze ve kuru olarak ikiye ayrıldığını söylemiştik. Kuru zencefil nasıl tüketilir diye merak ediyorsanız, zencefilin baharatını elde ederek kullanıldığını belirtelim. Bunun için taze zencefilin belli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Taze zencefil kurutularak toz haline getirildikten sonra ortaya çıkan baharat tüketime uygun hale geliyor. Toz zencefilin kullanım alanları ise;

- Süt ya da salepe eklenerek

- Yoğurda katılarak

- Kurabiye gibi bazı hamur işlerinde

- Sütlü tatlıların içinde

- Sıcak su ile çayı demlenerek

- Çorbalara ve yemeklere

- Bal ile karıştırılarak

- Salata soslarında

- Ekmek hamurunun içinde

Zencefili Kimler Kullanamaz?

Zencefil içeriği nedeniyle şifa saçan bir bitki türü olsa da ebette dikkatli kullanılması gerekmektedir. Her şeyin olduğu gibi zencefilin de fazlası zararlı olabilir. Bunun yanı sıra zencefil tüketimi bazı kişilerde ayrıca yan etki yapabilir. Peki zencefili kimler kullanamaz ya da kimler dikkatli kullanmalıdır?

- Hamile olanlar ya da hamilelik şüphesi taşıyanlar

- Alerjen bir bünyeye sahip kişiler

- Böbrek rahatsızlığı ve böbrek taşı gibi sorunları olanlar

- Bağırsak ve sindirim sistemi rahatsızlığı yaşayanlar

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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