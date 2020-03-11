Zencefil, Hindistan, Japonya ve Çin gibi iklimlerde yetişir. Şifalı bitkiler arasında bulunan zencefil çoğu zaman baharat olarak kullanılıyor. Ancak kök olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda zencefil çayı yaparak boğaz ağrılarınızı hafifletir ve solunum yolu rahatsızlıklarınıza iyi gelir. Doğal bir ağrı kesicidir.

ZENCEFİL FAYDALARI

- Mide ağrısına iyi gelir.

- İştah açar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Öksürüğü geçirir.

- Selülit oluşumu engeller.

- Ağrıları hafifletir.

- Soğuk algınlığına iyi gelir.

- Mide bulantısını keser.

- Kanser hastalığıyla savaşır.

- Kolestrolü düşürür.

- Saç köklerini güçlendirir.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

- Bir parça zencefil

- limon

- Bal

- Kaynamış su

Yapılışı

Aslında zencefil çayı yapmak için gereken malzemeler su ve zencefil bitkisidir. İsteğe göre limon ve bal ekleyerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Bir bardak kaynamış suyun içerisine bir parça kabuğu soyulmuş zencefili atın ardından 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. İsterseniz bir tatlı kaşığı bal ve bir dilim limon ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun :)