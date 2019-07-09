Zengin olma hayaliyle 'Ölü Yatırım'

Yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yıla oranla büyük izleyici kaybına uğrayan Türk sineması, yeni sinema sezonunda söz konusu kaybı telafi etmeye uğraşacak.

Neslihan Yıldız Alak'ın yönettiği 'Ölü Yatırım', izleyici kaybını telefi edebilecek filmlerden biri olarak gösterime ağustosta girecek. Başrollerini filmin senaryosunu da yazan Serkan Dağlı, Anıl Çelik, Öykü Çelik, Köksal Engür, Ceren Kaplakarslan ve Nursel Köse paylaştığı film, beyazperdeye bir mezarlıkta yaşanan komik olayları yansıtacak.

Marka Film Akademisi'nin yapımını üstlendiği, gösterime 2 Ağustos'ta girecek olan 'Ölü Yatırım', mezarlık görevlisi babalarını kaybeden iki kardeşin zengin olmaya çalışmalarıyla başlarına gelenleri hikâye edinirken komedinin yanı sıra izleyiciyi aksiyon sahneleriyle de etkileyecek.