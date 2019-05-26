Zengin ve Yoksul 8. son bölümü ile izleyicisine veda ediyor. Peki, Zengin ve Yoksul neden bitti? ATV ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan İstanbul'da aynı semtte yaşayan iki ailenin farklı dünyalarını anlatan Zengin ve Yoksul bu akşam 8. final bölümü ile izleyicisine veda edecek.

ZENGİN VE YOKSUL NEDEN BİİT?

ATV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı Zengin ve Yoksul dizisi başarısız reyting grafiği sonucunda final yapma kararı aldı. Her ne kadar Karan ve Aysel aşkı izleyici tarafından beğenilse de dizinin reytingini üst seviyelere çıkaramadı.

ZENGİN VE YOKSUL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aysel alevler içinde uyanır... Korkuya kapılmış, ne yapacağını bilmez halde, ailesini uyandırmaya çalışır. Karan ise dehşete kapılmış, Aysel'e ulaşmaya çalışıyor... Karan Aysel'i bu durumdan nasıl kurtaracak? Peki Aleyna, öcünü almadan duracak mı? Karan, Aysel için cezaevine bile girmeyi göze alır ama onu içerideki tehlikelerden kim koruyacak? Aysel ve Karan, her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlayabilecekler mi?