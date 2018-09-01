Zenit St. Petersburg - Spartak Moscow maçı öncesi rakamlar

Zenit St. Petersburg ve Spartak Moscow, 02 Eylül 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Zenit St. Petersburg 15 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Spartak Moscow 13 puanda ve 3. sırada. Zenit St. Petersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Spartak Moscow, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 717. İddaa'da Zenit St. Petersburg kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Spartak Moscow kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Zenit St. Petersburg önceki hafta SKA Energiya mücadelesinde 6-0 kazandı.

Spartak Moscow ise Dinamo Moscow karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Zenit St. Petersburg, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Spartak Moscow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Spartak Moscow, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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