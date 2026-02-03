Habertürk
        Zeren Spor, Dresdner'a konuk olacak

        Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:48 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:48
        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. haftasında Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, yarın Alman ekibine konuk olacak.

        Margon Arena'da TSİ 21.00'da başlayacak müsabakayı Michail Koutsoulas (Yunanistan) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.

        Grubundaki 5 maçın 3'ünü kazanan başkent ekibi, 2. sırada bulunuyor. Galibiyeti olmayan Alman ekibi ise 4. ve son sırada yer alıyor.

        Zeren Spor, grubunda Dresdner ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

