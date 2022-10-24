O yorumlara teşekkür etti

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Zerrin Tekindor, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda oturan Tekindor, çıkışta elindeki pastayla dikkat çekti.

Yakın arkadaşının mekanı olduğunu ve pastalarını beğendiği için pasta aldığını dile getiren Zerrin Tekindor, "Oğlum bekliyor" diyerek, acelesi olduğunu da ifade etti.