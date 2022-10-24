O yorumlara teşekkür etti

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Zerrin Tekindor, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda oturan Tekindor, çıkışta elindeki pastayla dikkat çekti.
Yakın arkadaşının mekanı olduğunu ve pastalarını beğendiği için pasta aldığını dile getiren Zerrin Tekindor, "Oğlum bekliyor" diyerek, acelesi olduğunu da ifade etti.
O YORUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Geçtiğimiz günlerde oğlu Hira Tekindor ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, takipçilerinden, "Abla kardeş gibiler" yorumları almıştı.
Gelen yorumlardan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Tekindor, "Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Hira Tekindor, Zerrin Tekindor'un 1988–1999 yılları arasında evli kaldığı usta oyuncu Çetin Tekindor ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu...
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